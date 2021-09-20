Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу. Молодой человек должен выплатить чуть больше 25 тысяч рублей из-за того, что после аварии на Садовом, которую он устроил, график общественного транспорта был нарушен. Автобусы встали.

При этом сумма сравнительно небольшая – раньше Бил выплатил более 11 миллионов рублей пострадавшим.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi, за рулем которой находился блогер, на встречную полосу.

Пресненский суд столицы назначил 2 года ограничения свободы. Без уведомления контролирующего органа Бил не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позже прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.