Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму футболисту Промесу

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму бывшему лидеру "Спартака" Квинси Промесу. Полгода назад футболиста приговорили к 7,5 года лишения свободы за контрабанду запрещенных веществ и нападение с ножом на двоюродного брата. На данный момент дело находится на апелляции.

Промес рассчитывал выйти на свободу в ожидании решения. Футболист заявил, что хочет заботиться о пяти несовершеннолетних детях. Однако, суд решил иначе.

