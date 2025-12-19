Форма поиска по сайту

19 декабря, 08:00

Спорт

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму футболисту Промесу

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму футболисту Промесу

"Московский патруль": лже-акушерку отправили в СИЗО после смерти новорожденного

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Чекалиных на продление домашнего ареста

"Московский патруль": бизнесмен отправлен под домашний арест за избиение модели Тартановой

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей

"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной покупательнице

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму бывшему лидеру "Спартака" Квинси Промесу. Полгода назад футболиста приговорили к 7,5 года лишения свободы за контрабанду запрещенных веществ и нападение с ножом на двоюродного брата. На данный момент дело находится на апелляции.

Промес рассчитывал выйти на свободу в ожидании решения. Футболист заявил, что хочет заботиться о пяти несовершеннолетних детях. Однако, суд решил иначе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыспортвидео

