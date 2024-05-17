Басманный суд продлил арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Так, в СИЗО остаются все 12 фигурантов дела. Заседание прошло в закрытом режиме.

Стрельба в концертном зале произошла 22 марта. Мужчины зашли в здание и открыли огонь по посетителям. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

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