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17 мая, 19:30

Происшествия

Басманный суд продлил арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд продлил арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

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Троим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" продлили арест до 22 августа

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Так, в СИЗО остаются все 12 фигурантов дела. Заседание прошло в закрытом режиме.

Стрельба в концертном зале произошла 22 марта. Мужчины зашли в здание и открыли огонь по посетителям. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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