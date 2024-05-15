Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 18:15

Происшествия

Двум врачам клиники Хайдарова грозит лишение свободы сроком до 6 лет

Двум врачам клиники Хайдарова грозит лишение свободы сроком до 6 лет

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Заведующий хирургическим отделением Тамерлан Кадзаев и хирург Илья Елагин из клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Двух врачей суд может отправить под арест в четверг, 16 мая. Следственный комитет предъявил им обвинение по делу о смерти пациента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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