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15 мая, 15:30

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Эксперт объяснил, как обезопасить себя при встрече с диким животным в городе

Эксперт объяснил, как обезопасить себя при встрече с диким животным в городе

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В парке "Лосиный остров" на двух москвичек напал лось. Женщины гуляли с собаками в момент, когда сохатый вышел из леса. В результате встречи никто не пострадал, но специалисты говорят, что инцидент мог закончиться иначе.

Младший научный сотрудник нацпарка "Лосиный остров" Карина Фоменко объяснила, что делать в ситуациях, когда лоси подходят к людям. Она отметила, что крик может спровоцировать агрессию у диких животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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