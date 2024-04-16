Грумер Ведерникова: плохой уход за шерстью питомцев весной грозит дерматитом

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Отсутствие качественного ухода за шерстью после зимы грозит развитием дерматологических заболеваний у собак и кошек. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач государственной ветклиники Вешняки, грумер Екатерина Ведерникова.

Она напомнила, что весной у питомцев начинается сезонная линька – смена шерсти естественным путем из-за перемены температуры воздуха. В дикой природе животные справляются с избавлением от отмерших волос сами, обтираясь о деревья, кустарники и жесткую траву. Поскольку домашние любимцы живут в других условиях, помощь грумера или хозяина в этот период очень желательна, пояснила Ведерникова.

"Можно сказать, что период линьки животные "перебаливают": выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует чаще и тщательнее вычесывать своих четвероногих друзей. К тому же за зиму в шерсти накапливаются грязь и реагенты. От воздействия этих факторов волос истончается, сечется, ломается, шубка питомца выглядит тускло", – отметила ветврач.

При этом регулярный уход нужен не только для красоты, но и здоровья питомцев.





Екатерина Ведерникова ветеринарный врач государственной ветклиники Вешняки, грумер В грязной шерсти могут завестись паразиты, а кожа под непромытыми спутанными волосами страдает из-за недостатка поступления к ней воздуха. У животных могут возникнуть и различные дерматологические заболевания: от себорейного дерматита и выпадения волос (алопеции) до поражения стафилококковой инфекцией или грибком рода малассезия. Если вы заметили у питомца перхоть, шелушение, расчесывание участков кожи, выпадение волос, услуг грумера будет уже недостаточно – потребуется лечение.

Посещать грумера необходимо, так как сам хозяин может не справиться со всем объемом необходимых процедур. Особенно это касается питомцев с длинной или густой шерстью, объяснила специалист.

"Некоторые породы не только весной, но и в любой сезон не могут обойтись без помощи грумера: это жесткошерстные породы собак (терьеры, шнауцеры и так далее), которые в ходе селекционного отбора практически утратили способность к линьке. Остевые волосы (длинные жесткие волосы в шерсти. – Прим. ред.) остаются в их коже даже после отмирания. Поэтому таким собакам необходима процедура тримминга, которую проводит специалист: это удаление созревшей шерсти путем выщипывания", – обратила внимание ветврач.

Кроме того, грумеры давно решили проблему большого количества волос по всей квартире – процедура экспресс-линьки. Во время нее с тела животного удаляются отмершие волосы. То есть специалист помогает питомцу полинять буквально за один сеанс, подчеркнула эксперт.





Екатерина Ведерникова ветеринарный врач государственной ветклиники Вешняки, грумер Экспресс-линька включает в себя мытье животного, нанесение специального бальзама для удаления линяющего волоса, интенсивное вычесывание и сушку феном. После процедуры животное буквально преобразится, а владельцы будут избавлены от лишних уборок квартиры. Кстати, объем шерсти, вычесанной при экспресс-линьке, может сильно удивить владельца: трудно поверить, что короткошерстный чихуахуа или британская кошка могут носить на себе такое количество отмершей шерсти.

При этом, по ее словам, самой популярной услугой грумеров государственных ветклиник остается комплексный уход, на который приводят собак и кошек в любой сезон. Это мытье, сушка и стрижка шерсти, обрезка когтей, чистка ушей и параанальных желез. Узнать, в каких госучреждениях есть услуги груминга и записаться на прием можно в сервисе "Мой питомец" на mos.ru и в едином контакт-центре госветслужбы Москвы: +7 (495) 612-04-25. Сделать это можно круглосуточно, добавила Ведерникова.

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