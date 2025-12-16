Верховный суд отправил дело о квартире Ларисы Долиной на новое рассмотрение

Верховный суд России отправил дело о споре вокруг продажи квартиры народной артистки Ларисы Долиной на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Инстанция также отказала Долиной в удовлетворении исковых требований о признании предварительного и основного договоров купли-продажи недействительными. Таким образом, право собственности на жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.

