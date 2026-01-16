В России заблокируют приложения, которые меняют голос во время звонков и переписки

В России с февраля 2026 года заблокируют приложения, которые меняют голос во время звонков и переписки, в том числе под голоса знаменитостей.

Хамовнический суд столицы поддержал прокуратуру, ведь такие программы используют для ложных террористических угроз, экстремистских призывов и обмана москвичей. Аферисты подделывают не только голоса, но и внешность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.