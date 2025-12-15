Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

В Москве на 15 суток арестовали мужчину, который ущипнул блогера в метро. Девушка снимала рекламное видео, когда прохожий схватил ее за ягодицы. В ответ на замечание он заявил, что она ему ничего не сделает.

Басманный суд признал его виновным в хулиганстве. Саму блогера и ее подругу, снимавшую видео, ранее оштрафовали на 25 и 20 тысяч рублей по встречному иску пассажира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.