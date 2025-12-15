Форма поиска по сайту

15 декабря, 17:45

Происшествия

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогера

Суд в Москве начал рассматривать дело о массовом отравлении салатом лобио

"Московский патруль": суд приговорил к 4 годам колонии мать за продажу ребенка

"Московский патруль": суд отправил под стражу еще одного сотрудника рехаба под Москвой

В Подмосковье вынесли приговор по делу о пропаже младенца

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном ВОВ

"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

Заседание по делу о массовом заражении ботулизмом прошло в Москве

В Москве на 15 суток арестовали мужчину, который ущипнул блогера в метро. Девушка снимала рекламное видео, когда прохожий схватил ее за ягодицы. В ответ на замечание он заявил, что она ему ничего не сделает.

Басманный суд признал его виновным в хулиганстве. Саму блогера и ее подругу, снимавшую видео, ранее оштрафовали на 25 и 20 тысяч рублей по встречному иску пассажира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиягород

