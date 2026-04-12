Суд в Москве отменил решение о выселении семьи после выплаты ипотеки

Суд в Москве отменил решение о выселении семьи Коверник из квартиры, за которую они полностью выплатили ипотеку. Жилье было куплено в 2019 году, однако позже выяснилось, что предыдущий владелец получил квартиру от города по поддельным документам.

В отношении него возбудили уголовное дело, а все сделки признали недействительными. Договор купли продажи аннулировали и семью обязали освободить квартиру, но кассационный суд отправил дело на пересмотр.

