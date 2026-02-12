Истязавшая детей-инвалидов женщина не признала вину в суде в Подмосковье

В Павловском Посаде начался суд над Эльвирой Сарычевой, обвиняемой в истязании десяти детей с особенностями развития, находившихся под ее опекой. Адвокат Федор Исмайлов сообщил, что его подзащитная свою вину не признает.

Соседи рассказали, что дети носили тяжелые телеги, были изолированы, к ним неправомерно относились. Очевидцы также усомнились в том, что подопечные получали нормальное образование. Юрист Юрий Капштык пояснил, что Сарычевой грозит либо до 5 лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей.

