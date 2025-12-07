Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

Случай в частной ветеринарной клинике, где врачи обсуждали увеличение счета, пока умирал 8-летний шпиц, оказался не единичным. Хозяйка собаки Елена Хлуднева заплатила 5 тысяч рублей за ночной стационар, но через 2,5 часа ее питомец скончался. Хозяйка подала в суд, но первая инстанция встала на сторону клиники, не установив вины врачей. Теперь она обжалует решение, имея на руках видеозаписи.

В самой клинике признают, что каждый месяц там гибнет по 5–7 животных. Похожие истории есть и у других хозяев: Инна заплатила 30 тысяч за лечение щенка, который умер у нее на руках, а Маргарита обнаружила своего кота в другой клинике грязным и в моче, несмотря на оплату лечения. Юристы советуют в подобных случаях сразу обращаться в правоохранительные органы и суд, так как врачу может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а клинике – до 50 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.