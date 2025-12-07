Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 09:30

Происшествия

Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

Новый владелец квартиры в Москве столкнулся с судом после завершения ремонта

Суд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников

Владельца пыточного рехаба под Москвой арестовали и отправили в СИЗО до 3 февраля

Арестованы трое сотрудников рехаба "Антонов Pro"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 декабря

Суд арестовал организатора реабилитационного центра в Видном до 3 февраля

Организатору подмосковного реабилитационного центра предъявили новое обвинение

Суд Москвы рассмотрит случай семьи, которую обманула пенсионерка при продаже квартиры

В Москве началось рассмотрение еще одного дела о мошенничестве при покупке жилья

Случай в частной ветеринарной клинике, где врачи обсуждали увеличение счета, пока умирал 8-летний шпиц, оказался не единичным. Хозяйка собаки Елена Хлуднева заплатила 5 тысяч рублей за ночной стационар, но через 2,5 часа ее питомец скончался. Хозяйка подала в суд, но первая инстанция встала на сторону клиники, не установив вины врачей. Теперь она обжалует решение, имея на руках видеозаписи.

В самой клинике признают, что каждый месяц там гибнет по 5–7 животных. Похожие истории есть и у других хозяев: Инна заплатила 30 тысяч за лечение щенка, который умер у нее на руках, а Маргарита обнаружила своего кота в другой клинике грязным и в моче, несмотря на оплату лечения. Юристы советуют в подобных случаях сразу обращаться в правоохранительные органы и суд, так как врачу может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а клинике – до 50 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыживотныепроисшествиягородвидеоЕгор БедуляЕлизавета Двирник

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика