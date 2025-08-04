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04 августа, 16:15

Происшествия

Большинство обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" признали вину

Большинство обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" признали вину

Дело о теракте в "Крокусе" рассмотрят в Москве в закрытом режиме

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В Мосгорсуде проходят слушания по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". На скамье подсудимых 19 человек, большинство из которых признали вину и раскаялись в содеянном. Суд проходит в закрытом режиме по просьбе обвинения, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны сообщников.

На процессе выступают и пострадавшие. Они рассказывают о событиях 22 марта. По словам одной из потерпевших, во время стрельбы люди пытались спрятаться за колоннами и столиками, а внизу посетителям помогали выбраться сотрудники комплекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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