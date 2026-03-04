Форма поиска по сайту

04 марта, 08:00

Шоу-бизнес

Адвокат рассказал об отсутствии брачного контракта у Анны Седоковой и Яниса Тиммы

"Московский патруль": лидеру банды "Желтые хризантемы" отменили оправдательный приговор

Анна Седокова не согласилась выплачивать семье Яниса Тиммы долю за общую квартиру

Хорошёвский суд начнет рассматривать раздел имущества Седоковой и Тиммы 19 марта

Суд начал рассматривать дело о разделе имущества экс-супругов Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Представители Анны Седоковой и родственников Яниса Тиммы встретятся в Хорошёвском суде

Зачинщиков драки в торговом центре "Щука" арестовали

Задержаны участники массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

Появились кадры побега осужденного из здания Таганского суда Москвы

Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы рассказал, что он и певица Анна Седокова не заключали брачный договор.

Хорошёвский суд Москвы рассматривает иск семьи Тиммы о разделе имущества. Истцы требуют в том числе долю от продажи квартиры, которая оценивается в 10 миллионов рублей на каждого – родителей и несовершеннолетнего сына.

Сама Седокова с требованиями семьи не согласна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

суды шоу-бизнес

