Адвокат рассказал об отсутствии брачного контракта у Анны Седоковой и Яниса Тиммы
Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы рассказал, что он и певица Анна Седокова не заключали брачный договор.
Хорошёвский суд Москвы рассматривает иск семьи Тиммы о разделе имущества. Истцы требуют в том числе долю от продажи квартиры, которая оценивается в 10 миллионов рублей на каждого – родителей и несовершеннолетнего сына.
Сама Седокова с требованиями семьи не согласна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.