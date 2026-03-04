Адвокат рассказал об отсутствии брачного контракта у Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы рассказал, что он и певица Анна Седокова не заключали брачный договор.

Хорошёвский суд Москвы рассматривает иск семьи Тиммы о разделе имущества. Истцы требуют в том числе долю от продажи квартиры, которая оценивается в 10 миллионов рублей на каждого – родителей и несовершеннолетнего сына.

Сама Седокова с требованиями семьи не согласна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.