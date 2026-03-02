Хорошёвский суд начнет рассматривать раздел имущества Седоковой и Тиммы 19 марта

Хорошёвский суд Москвы начнет по существу рассматривать вопрос о разделе имущества экс-супругов Анны Седоковой и Яниса Тиммы 19 марта. Родственники умершего баскетболиста просят выделить его долю и хотят получить денежную компенсацию, как минимум за проданную квартиру, купленную в браке.

На первое заседание ни певица, ни родственники не приехали, интересы представляли адвокаты. Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что брачного договора не было, была подменная бумажка, где нотариус удостоверил только подписи. По словам представителей, Янис и Анна вместе приобрели 5 квартир, одну из которых певица продала в браке за 120 миллионов и забрала себе.

