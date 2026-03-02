Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 18:30

Шоу-бизнес

Хорошёвский суд начнет рассматривать раздел имущества Седоковой и Тиммы 19 марта

Хорошёвский суд начнет рассматривать раздел имущества Седоковой и Тиммы 19 марта

Суд начал рассматривать дело о разделе имущества экс-супругов Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Представители Анны Седоковой и родственников Яниса Тиммы встретятся в Хорошёвском суде

Зачинщиков драки в торговом центре "Щука" арестовали

Задержаны участники массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

Появились кадры побега осужденного из здания Таганского суда Москвы

Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Суд вынес приговор рэперу Гуфу по делу о дебоше в бане

Гуф будет обжаловать решение суда об условном сроке

Гуф заявил, что недоволен приговором суда

Хорошёвский суд Москвы начнет по существу рассматривать вопрос о разделе имущества экс-супругов Анны Седоковой и Яниса Тиммы 19 марта. Родственники умершего баскетболиста просят выделить его долю и хотят получить денежную компенсацию, как минимум за проданную квартиру, купленную в браке.

На первое заседание ни певица, ни родственники не приехали, интересы представляли адвокаты. Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что брачного договора не было, была подменная бумажка, где нотариус удостоверил только подписи. По словам представителей, Янис и Анна вместе приобрели 5 квартир, одну из которых певица продала в браке за 120 миллионов и забрала себе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоЛариса СоколоваАлексей Лазаренко

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика