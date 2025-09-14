После реконструкции раскрыли фасад здания Ленинградского вокзала

Фасад здания Ленинградского вокзала раскрыли после реконструкции ко Дню города в Москве. Прохожие смогли полюбоваться уже отреставрированными деталями – лепниной, арочными окнами и башней с часами.

Сейчас специалисты продолжают восстанавливать первоначальный вид здания. Внутри его тоже ждет большое обновление, в результате которого пассажиры получат комфортное и современное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.