14 сентября, 16:30Город
После реконструкции раскрыли фасад здания Ленинградского вокзала
Фасад здания Ленинградского вокзала раскрыли после реконструкции ко Дню города в Москве. Прохожие смогли полюбоваться уже отреставрированными деталями – лепниной, арочными окнами и башней с часами.
Сейчас специалисты продолжают восстанавливать первоначальный вид здания. Внутри его тоже ждет большое обновление, в результате которого пассажиры получат комфортное и современное пространство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.