14 сентября, 16:30

После реконструкции раскрыли фасад здания Ленинградского вокзала

Фасад здания Ленинградского вокзала раскрыли после реконструкции ко Дню города в Москве. Прохожие смогли полюбоваться уже отреставрированными деталями – лепниной, арочными окнами и башней с часами.

Сейчас специалисты продолжают восстанавливать первоначальный вид здания. Внутри его тоже ждет большое обновление, в результате которого пассажиры получат комфортное и современное пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Карина Чернова

