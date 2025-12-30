Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 декабря

Новый конноспортивный манеж открылся на ВДНХ в Москве. Там можно не только тренироваться, но и проводить мероприятия высокого уровня. Размеры крытого манежа – 25 на 70 метров, в нем предусмотрены трибуны на порядка 500 зрителей.

Самосвал перевернулся на трассе М-5 "Урал". Проезд для автомобилистов оказался заблокирован после подмосковных Бронниц в сторону Рязани. По данным СМИ, авария на Новорязанском шоссе произошла утром 30 декабря.

Советский иллюзионист Эмиль Кио (настоящая фамилия – Ренард. – Прим. ред.) скончался в возрасте 87 лет. Прощание с ним пройдет 2 января на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

