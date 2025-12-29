Московские школьники в рамках футбольного турнира "Родная лига" посетили Дубай

Финал школьного футбольного турнира "Родная лига" прошел в Дубае. В выезде приняли участие 30 футболистов в возрасте от 7 до 10 лет, а также тренеры и родители. Поддержку турниру оказывает инвестор в социальные проекты в детско-юношеском футболе России Сергей Ломакин.

Матчи в Дубае – это финальный этап турнира, проходившего в Москве с октября по декабрь. В рамках "Родной лиги" футбольные команды из 48 школ состязались друг с другом, а тремя самыми сильными оказались "Орбита" из школы № 1358, "Академические львы" из школы № 199 и "Лидер" из школы № 1420.

Все они отправились на выезд, чтобы разыграть призовые места в турнире с дубайским отделением академии "Реал Мадрида" и академией клуба "Юнайтед". Несмотря на преимущество хозяев, команды показали блестящие результаты: "Орбита" взяла серебряные медали, а "Академические львы" – бронзовые.

Кроме активных тренировок и игр, ребята приняли участие в культурной программе: поучаствовали в сафари, посетили парк футбольного клуба "Реал", а также встретились с легендами мирового футбола Андреа Пирло и Давидом Луизом.

На этом история "Родной лиги" не закончится: начиная с января 2026 года турнир возобновится, и в нем уже будут принимать более 60 московских школ.

Проект "Родная лига" – это совместная инициатива футбольного клуба и академии "Родина", а также департамента образования Москвы. Цель – создание качественных и доступных условий для занятия футболом на базе общеобразовательных школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.