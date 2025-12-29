Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:30

Спорт

Московские школьники в рамках футбольного турнира "Родная лига" посетили Дубай

Керлинг стал популярным среди москвичей

Более 4 тысяч российских атлетов допустили к международным соревнованиям

Чемпион мира Пиманков рассказал, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в плавание

Хоккеист Кучеров стал первой звездой матча с "Монреалем" в НХЛ

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 29 декабря

Российская шахматистка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду

Трамплин для прыжков на лыжах заработал на Воробьевых горах

Большой трамплин для прыжков на лыжах открылся на Воробьевых горах

Более 4,5 тыс московсих школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом" за год

Финал школьного футбольного турнира "Родная лига" прошел в Дубае. В выезде приняли участие 30 футболистов в возрасте от 7 до 10 лет, а также тренеры и родители. Поддержку турниру оказывает инвестор в социальные проекты в детско-юношеском футболе России Сергей Ломакин.

Матчи в Дубае – это финальный этап турнира, проходившего в Москве с октября по декабрь. В рамках "Родной лиги" футбольные команды из 48 школ состязались друг с другом, а тремя самыми сильными оказались "Орбита" из школы № 1358, "Академические львы" из школы № 199 и "Лидер" из школы № 1420.

Все они отправились на выезд, чтобы разыграть призовые места в турнире с дубайским отделением академии "Реал Мадрида" и академией клуба "Юнайтед". Несмотря на преимущество хозяев, команды показали блестящие результаты: "Орбита" взяла серебряные медали, а "Академические львы" – бронзовые.

Кроме активных тренировок и игр, ребята приняли участие в культурной программе: поучаствовали в сафари, посетили парк футбольного клуба "Реал", а также встретились с легендами мирового футбола Андреа Пирло и Давидом Луизом.

На этом история "Родной лиги" не закончится: начиная с января 2026 года турнир возобновится, и в нем уже будут принимать более 60 московских школ.

Проект "Родная лига" – это совместная инициатива футбольного клуба и академии "Родина", а также департамента образования Москвы. Цель – создание качественных и доступных условий для занятия футболом на базе общеобразовательных школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

