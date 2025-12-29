Хоккеист Кучеров стал первой звездой матча с "Монреалем" в НХЛ

Хоккеист команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан первой звездой матча против клуба "Монреаль" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Российский форвард забросил 2 шайбы, встреча завершилась по буллитам со счетом 5:4. Это позволило Кучерову продлить результативную серию и набрать 49 очков в текущем сезоне.

Вместе с тем Иван Демидов отметился 10-м голом в составе "Монреаля", однако свой буллит реализовать не смог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.