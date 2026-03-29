Масштабный фестиваль уличного баскетбола прошел в Гостином Дворе

28 и 29 марта Гостиный Двор сменил свой строгий вид на антураж спортивной арены. Здесь уже в пятый раз прошел фестиваль уличного баскетбола "Кубок Красной площади". Он собрал около 900 команд разных возрастов – от самых юных спортсменов до профессиональных баскетболистов.

Помимо соревнований, гостей фестиваля ждали различные активности. В бросковой зоне они могли проверить свою точность и скорострельность или попробовать свои силы в баскетбольной версии "4 в ряд". А в пространстве "Код баскетболиста" посетителям предложили измерить свой рост, размер ладони, стопы и размах рук, а затем сравнить эти показатели с данными Пушкина, Гагарина и легендами мирового спорта.

Звездными гостями мероприятия стали игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов и Мело Тримбл.

В атмосферу уличного баскетбола погрузилась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.