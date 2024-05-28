Участок БКЛ закроют с 22 июня

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28 мая, 23:30

Спорт

Новости регионов: голкипер сборной РФ по футболу подписал контракт с французским клубом

Новости регионов: голкипер сборной РФ по футболу подписал контракт с французским клубом

Новости часа: тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут более чем на 80 площадках

Голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с французским клубом

Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости часа: Сергей Собянин анонсировал старт летнего сезона "Спортивных выходных"

Собянин: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"

9-летний чемпион мира сыграл в шахматы с четырьмя соперниками в студии Москвы 24

Девятилетний москвич начал одновременную игру в шахматы с четырьмя соперниками

Юный москвич в прямом эфире сыграет в шахматы со взрослыми игроками

Костюмированная SUP-регата прошла в центре столицы

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов подписал контракт с французским топ-клубом "Пари Сен-Жермен". Спортивные СМИ называют это событие главной сделкой лета. За игрой Сафонова лично наблюдал советник ПСЖ.

Десять частных жилых домов сгорели в деревне Березовке в Свердловской области. Как сообщили в МЧС, потушить сильный пожар удалось лишь через несколько часов. Спасателям помогали сотрудники полиции.

Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы. Воздушная гавань возобновила работу после длительного перерыва, она была закрыта с февраля 2022 года. Время в пути из столицы составило 3 часа.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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