Новости регионов: голкипер сборной РФ по футболу подписал контракт с французским клубом

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов подписал контракт с французским топ-клубом "Пари Сен-Жермен". Спортивные СМИ называют это событие главной сделкой лета. За игрой Сафонова лично наблюдал советник ПСЖ.

Десять частных жилых домов сгорели в деревне Березовке в Свердловской области. Как сообщили в МЧС, потушить сильный пожар удалось лишь через несколько часов. Спасателям помогали сотрудники полиции.



Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы. Воздушная гавань возобновила работу после длительного перерыва, она была закрыта с февраля 2022 года. Время в пути из столицы составило 3 часа.

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