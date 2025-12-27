Эксперты рассказали, с чего начинать занятия по картингу

Эксперты в области автоспорта рассказали, с чего стоит начинать занятия картингом. В первую очередь, нужно понимать, что это полноценный вид спорта, требующий дисциплины и физической подготовки, а не просто развлечение.

По их мнению, начинать стоит с посещения профессиональной картинг-школы или секции, где обучают базовым навыкам управления, технике безопасности и гоночной этике. Они отметили, что современные симуляторы могут помочь в изучении трасс и отработке реакций. Но координация, периферийное зрение, внимание и физическая выносливость развиваются только во время реальных заездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.