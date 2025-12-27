Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 11:30

Спорт

Эксперты рассказали, с чего начинать занятия по картингу

Эксперты рассказали, с чего начинать занятия по картингу

Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1"

Жителей Москвы и области пригласили на горнолыжные трассы

Россиянам дали рекомендации по выбору спорта для ребенка

Шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию пройдет в Москве

Тренировки по катанию на коньках пройдут в столице в рамках проекта "Мой спортивный район"

Порванную футболку Диего Марадоны продали на аукционе за 180 тыс долларов

В Москве заработал большой лыжный трамплин

"Новости дня": лыжный трамплин открылся на Воробьевых горах

Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Эксперты в области автоспорта рассказали, с чего стоит начинать занятия картингом. В первую очередь, нужно понимать, что это полноценный вид спорта, требующий дисциплины и физической подготовки, а не просто развлечение.

По их мнению, начинать стоит с посещения профессиональной картинг-школы или секции, где обучают базовым навыкам управления, технике безопасности и гоночной этике. Они отметили, что современные симуляторы могут помочь в изучении трасс и отработке реакций. Но координация, периферийное зрение, внимание и физическая выносливость развиваются только во время реальных заездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоИван ЕвдокимовДарья Малахова

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика