Обновленный маршрут московского полумарафона пролегал от Воробьевых гор до Лужников

Более 18 тысяч бегунов приняли участие в Московском полумарафоне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 21 километр и 100 метров. В этом году маршрут обновили – стартовали участники на Воробьевых горах, а финишировали в Лужниках.

В этом году впервые ввели национальный зачет для российских спортсменов, а также изменили стартовую площадку. Трасса пролегала по живописным набережным столицы.

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