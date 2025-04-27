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27 апреля, 13:15

Спорт

Обновленный маршрут московского полумарафона пролегал от Воробьевых гор до Лужников

Обновленный маршрут московского полумарафона пролегал от Воробьевых гор до Лужников

Московский полумарафон собрал 18 тысяч участников

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На Воробьевых горах стартовал Московский полумарафон

Более 18 тысяч бегунов приняли участие в Московском полумарафоне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 21 километр и 100 метров. В этом году маршрут обновили – стартовали участники на Воробьевых горах, а финишировали в Лужниках.

В этом году впервые ввели национальный зачет для российских спортсменов, а также изменили стартовую площадку. Трасса пролегала по живописным набережным столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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