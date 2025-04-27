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27 апреля, 12:15

Спорт

Московский полумарафон собрал 18 тысяч участников

Московский полумарафон собрал 18 тысяч участников

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Московский полумарафон собрал тысячи участников

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Более 18 тысяч бегунов приняли участие в Московском полумарафоне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 21 километр и 100 метров с живописными видами на достопримечательности столицы и Москву-реку. Старт забега дали утром на Воробьевых горах, а финиш расположился в Лужниках.

Финишную черту первыми пересекли представители Эфиопии и Кении. Победителем стал Тереса Някола Гела с результатом 1 час 1 минута 11 секунд. Второе и третье места заняли кенийские спортсмены. Четвертым финишировал россиянин Артем Попов, пятым – Ярослав Бякин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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