Московский полумарафон собрал 18 тысяч участников

Более 18 тысяч бегунов приняли участие в Московском полумарафоне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию в 21 километр и 100 метров с живописными видами на достопримечательности столицы и Москву-реку. Старт забега дали утром на Воробьевых горах, а финиш расположился в Лужниках.

Финишную черту первыми пересекли представители Эфиопии и Кении. Победителем стал Тереса Някола Гела с результатом 1 час 1 минута 11 секунд. Второе и третье места заняли кенийские спортсмены. Четвертым финишировал россиянин Артем Попов, пятым – Ярослав Бякин.

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