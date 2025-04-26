Россиянин Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Черногории. В финальной схватке в весовой категории до 81 килограммов он одержал победу над трехкратным чемпионом мира грузином Тато Григалашвили.

Арбузов впервые поднялся на высшую ступень европейского пьедестала. Это уже второе золото нашей команды на турнире. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

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