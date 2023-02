Овечкин подарил клюшку 10-летнему актеру из сериала Last of Us

Хоккеист Александр Овечкин подарил свою клюшку 10-летнему актеру из сериала Last of Us. Встреча с капитаном "Вашингтон Кэпиталс" стала сюрпризом для мальчика. Увидев своего кумира, он даже застыл – сразу не мог поверить в происходящее.

Врожденный недуг не мешает Кейвану заниматься хоккеем и сниматься в кино. Но хоккей сейчас для мальчика – главное в жизни дело, а съемки в сериалах – просто хобби. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.