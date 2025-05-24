В центре Москвы проходит массовый забег на 10 километров

В эти минуты в центре столицы проходит забег на 10 километров. Участники стартовали с Васильевского спуска и уже преодолели Большой и Малый Москворецкие мосты. Маршрут проходит по улице Большая Ордынка, далее – до Добрынинской, через Крымский мост и в сторону Смоленской.

Бегунам предстоит пробежать вдоль набережных и столичных достопримечательностей. Финишируют участники там же, где начинали – на Васильевском спуске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.