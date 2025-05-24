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24 мая, 12:15

Спорт

Полумарафон "Забег.РФ" собрал тысячи бегунов в центре Москвы

Полумарафон "Забег.РФ" собрал тысячи бегунов в центре Москвы

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Тысячи любителей спорта вышли на старт массового забега в центре столицы. Участникам предложены дистанции разной длины, самая протяженная – полумарафон на 21 километр.

Маршрут проходит по центральным улицам и набережным Москвы. Стартовали бегуны с Васильевского спуска, финишируют у стен Кремля. По словам участников, трасса подготовлена на высоком уровне, несмотря на жаркую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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