Полумарафон "Забег.РФ" собрал тысячи бегунов в центре Москвы

Тысячи любителей спорта вышли на старт массового забега в центре столицы. Участникам предложены дистанции разной длины, самая протяженная – полумарафон на 21 километр.

Маршрут проходит по центральным улицам и набережным Москвы. Стартовали бегуны с Васильевского спуска, финишируют у стен Кремля. По словам участников, трасса подготовлена на высоком уровне, несмотря на жаркую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.