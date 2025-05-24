В Москве стартовал полумарафон "Забег.РФ"

В Москве проходит масштабный спортивный праздник – полумарафон "Забег.РФ". Маршруты пролегают по центральным улицам и набережным города. Самая длинная дистанция – 21 километр 100 метров.

Некоторые участники стартовали с Васильевского спуска, где для них организована масштабная площадка. Любители бега отмечают, что мероприятие стало способом отвлечься от рутины, поддерживать форму и получить заряд эмоций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.