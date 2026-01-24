Зимний фестиваль школьного спорта стартовал в "Лужниках"

В "Лужниках" проходит Зимний фестиваль школьного спорта. Несмотря на мороз, сотни ребят играют в футбол в валенках, волейбол на снегу и тэг-регби, а также пробуют свои силы на лыжно-биатлонной трассе.

Олимпийский чемпион Никита Крюков провел мастер-класс на лыжне, а серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов показал базовые элементы фигурного катания на южном катке комплекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.