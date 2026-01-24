Форма поиска по сайту

24 января, 20:30

Спорт

Зимний фестиваль школьного спорта стартовал в "Лужниках"

Квесты и соревнования подготовили в рамках Зимнего фестиваля школьного спорта в "Лужниках"

Москвичам рассказали о программе Зимнего фестиваля школьного спорта в "Лужниках"

Тело погибшего в Турции пловца Свечникова доставили в Москву

"Новости дня": "День московского спорта" пройдет в "Лужниках"

Теннисистка Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Москвичей пригласили на мастер-классы по керлингу с тренером сборной РФ в "Москва-Сити"

"Москва – столица спорта": китайский футболист спел "Подмосковные вечера"

Мастер-классы по керлингу с тренером сборной России проходят в "Москва-Сити"

Российские тяжелоатлеты до 20 лет вернулись на международные соревнования

В "Лужниках" проходит Зимний фестиваль школьного спорта. Несмотря на мороз, сотни ребят играют в футбол в валенках, волейбол на снегу и тэг-регби, а также пробуют свои силы на лыжно-биатлонной трассе.

Олимпийский чемпион Никита Крюков провел мастер-класс на лыжне, а серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов показал базовые элементы фигурного катания на южном катке комплекса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

