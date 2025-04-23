Болельщики Динамо устроят крестный ход вокруг стадиона для поддержки команды

Фанаты московского "Динамо" решили поддержать команду необычным способом – провести крестный ход вокруг домашнего стадиона. Идею уже поддержали руководство арены, футбольный и хоккейный клубы, а также священнослужители. Цель – освятить арену и укрепить дух команды в решающей части сезона.

На данный момент "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, и сохраняет шансы на медали. Проведение богослужения запланировано до конца апреля, с учетом расписания матчей и мероприятий.

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