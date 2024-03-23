Минута молчания в память о погибших при теракте прошла перед футбольным матчем в Белграде

Минута молчания в память о погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" прошла перед футбольным матчем в Белграде.

Встреча состоялась между сербской "Црвеной звездой" и петербургским "Зенитом". Команды сыграли в траурных повязках.

Ранее "Зенит" опубликовал официальное заявление, в котором объяснил решение не отменять игру. Для болельщиков и команд – это матч памяти и единения, заявили в клубе. В свою очередь, сербские болельщики призвали заполнить арену до отказа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.