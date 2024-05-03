Жившие в подвале Петербурга дети оказались в больнице с ОРВИ

Фото: прокуратура города Санкт-Петербурга

Трое детей, которые жили в петербургском подвале с отцом и были помещены в социальное учреждение, оказались в больнице с ОРВИ, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Несовершеннолетние уже здоровы, но остаются там на карантине, поскольку у них нет необходимых прививок.

Ранее в Санкт-Петербурге местные жители обнаружили трех маленьких детей, проживавших вместе с отцом в подвале дома в антисанитарных условиях. По словам родителя, он забрал их у матери, но обеспечить нормальной квартирой пока не смог. В отношении обоих родителей возбудили уголовное дело.

Позднее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что мальчиков доставили в одну из городских больниц. По словам омбудсмена, дети были простуженными и голодными.

Также Митянина добавила, что у мальчиков отсутствовали надлежащим образом оформленные свидетельства о рождении, а на одного из детей никаких документов не было. У двух других в графе "отец" стоит прочерк. Что касается матери, то она живет в другом регионе и якобы оказывала финансовую помощь.

По данным регионального Следственного управления СК, мать мальчиков уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. Кроме того, она имеет уголовную судимость за покушение на кражу.

Специалист добавила, что сейчас необходимо установить диагнозы и вылечить мальчиков, затем определить их в социозащитные учреждения, а после этого решить, вернутся ли они к своим родителям, останутся в социальном учреждении либо переедут в приемную семью.