МВД: мать бросила младенца на лавочке в Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности мать, которая оставила своего малолетнего сына на лавочке в Химках. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В материале уточнили, что сотрудники Росгвардии сообщили в МВД, что во дворе одного из жилых домов на улице Микояна находится грудной ребенок без своих законных представителей. До выяснения обстоятельств и установления его родителей младенца доставили в отдел полиции.

Позднее в полицию обратилась жительница Москвы, которая заявила, что является матерью ребенка 2023 года рождения. По внешним признакам она находилась в состоянии опьянения, а также вела себя агрессивно и оскорбляла сотрудников МВД, уточнили в министерстве.

"В отношении нее был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), – рассказала официальный представитель регионального управления министерства Татьяна Петрова.

Кроме того, в отношении женщины составили протокол о правонарушении за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Очевидцы подчеркнули, что женщина передала своего сына знакомому, после чего ушла в квартиру. Мужчина почти 2 часа не мог его успокоить, добавили в МВД. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

"Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для рассмотрения и принятия решения в установленном законом порядке", – заключила Петрова.

Ранее в Татарстане начали расследование после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир. Местные СМИ утверждали, что младенец умер после кровоизлияния в спинной мозг, к этому якобы могла привести игра, когда его подбрасывали в воздух. Мать погибшего и ее сожитель не смогли рассказать подробности.