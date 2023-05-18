В ТиНАО построят спортобъект с трассой для картинга

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Спортивный объект с картодромом построят в квартале 148-го поселения Вороновское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Земельный участок площадью 4,3 гектара будет выставлен на торги для строительства спортивного объекта с картодромом. <...> Таким образом, в Новой Москве появится новая точка притяжения любителей спортивных гонок на картах", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В свою очередь глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что сейчас участок, на котором возведут объект, пустует. Максимальная разрешенная для строительства там площадь здания составляет почти 22 тысячи квадратных метров. При этом высота объекта не должна превышать 20 метров.

Ранее сообщалось, что к началу 2024 года в Ясеневе, на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской и Ясногорской улицами, завершится строительство ледового дворца. Там можно будет проводить занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Сейчас готовность объекта составляет 90%.

