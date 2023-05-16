Ледовый дворец в Ясеневе построят к 2024 году

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Специалисты завершат строительные мероприятия на Ледовом дворце в Ясеневе к началу 2024 года. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект расположен на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской. Его планируют завершить к началу 2024 года.

"Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания", – поделился Загрутдинов.

По его словам, готовность объекта составляет около 90%. Все работы проходят в ускоренном режиме, основные строительно-монтажные мероприятия специалисты завершат до конца 2023-го. Загрутдинов отметил, что внешний облик будущего учреждения будет особенным – его оснастят витражным остеклением, которое обеспечит визуальную связь между основанием сооружения и кровлей.

Внутри объекта обустроят современный спорткомплекс. Глава департамента отметил, что его пропускная способность составит свыше 400 человек в смену, а трибуны вместят 500 зрителей. В комплексе расположат две ледовые арены, два тренажерных и десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Кроме того, масштабное витражное остекление обеспечит хорошую проводимость солнечного света, что поспособствует лучше заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Площадь четырехэтажного Ледового дворца составит 20,7 тысячи "квадратов".

Объект также оснастят универсальной ледовой ареной 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест, тренировочной ледовой ареной 60 на 30 метров, двумя тренажерными залами и так далее.

Ранее Загрутдинов заявил, что в Москве строят 13 объектов спортивного направления. Он рассказал, что в этом году специалисты хотят завершить основные строительно-монтажные мероприятия в шести зданиях. Одно учреждение уже было введено в эксплуатацию.