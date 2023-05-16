Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заключила с застройщиком договор аренды земельного участка для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса в Останкинском районе. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Частный застройщик уведомил о готовности с 11.05.2023 приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с четырехэтажным гаражом на 297 машино-мест по адресу 1-я Останкинская улица, владения 43–55", – сказал он.

Бочкарев добавил, что спортивная часть будет состоять из пяти этажей. Общая площадь здания будет достигать 20,4 тысячи квадратных метров.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин рассказал, что в ФОК предусмотрят четыре крытых и три уличных бассейна, которые будут работать круглый год. Кроме того, посетителям комплекса будет доступен тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств, детский клуб и SPA-комплекс.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный центр возведут на месте недостроя на улице Маршала Катукова в столичном районе Строгино. Для его строительства используют уже существующий фундамент. Площадь будущего двухэтажного здания составит 1,5 тысячи квадратных метров.



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