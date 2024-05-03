Врачи Малышева и Продеус предупредили россиян о вредных красителях яиц

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В преддверии Пасхи терапевт Елена Малышева и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" рассказали россиянам о вредных красителях яиц.

Продеус рекомендовал не использовать красители с содержанием диоксида титана и диоксида кремния, такие как Е129, Е102 и Е110.

Малышева уточнила, что красные и желтые красители чаще всего содержат эти опасные добавки. Она объяснила, что список с добавками можно найти на упаковке красителей.

"Когда вы красите яйца, вы должны понимать, что тут поры, что-то будет проникать внутрь", – пояснила врач.

Иммунолог посоветовал отдать предпочтение натуральным красителям для покраски яиц.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала покупать кулич на Пасху с маленьким сроком годности и простым составом. Эксперт сказала, что в магазинные куличи часто добавляют заменители масла, чтобы увеличить срок хранения.