Гимнастика стала одним из самых посещаемых занятий в проекте "Московское долголетие"

Участники "Московского долголетия" предпочитают гимнастику, а также занятия по красоте и пешие прогулки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Особой популярностью у пожилых москвичей пользуются именно спортивные секции, а гимнастика уже шесть лет является одним из самых посещаемых занятий.

Тренировки проходят очно в спортивном зале, на свежем воздухе и онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.