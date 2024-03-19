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19 марта, 12:00

Общество

Гимнастика стала одним из самых посещаемых занятий в проекте "Московское долголетие"

Гимнастика стала одним из самых посещаемых занятий в проекте "Московское долголетие"

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Участники "Московского долголетия" предпочитают гимнастику, а также занятия по красоте и пешие прогулки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Особой популярностью у пожилых москвичей пользуются именно спортивные секции, а гимнастика уже шесть лет является одним из самых посещаемых занятий.

Тренировки проходят очно в спортивном зале, на свежем воздухе и онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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