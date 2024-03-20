Турнир по настольному теннису среди жителей старше 55 лет пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Турнир по настольному теннису пройдет в Москве среди представителей старшего поколения, мероприятие продлится до 18 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Состязания проведут в три этапа. В частности, сначала определят игроков от районов, затем – лидеров среди округов и в завершение – двух финалистов по городу. Присоединиться к отборочному этапу может любой желающий старше 55 лет. Заявки принимаются до 24 марта.

В центрах проекта "Московское долголетие" большой популярностью пользуются именно клубы по настольному теннису, в настоящий момент их функционирует около 120. Предстоящий турнир состоится отдельно для женщин и мужчин. Лучшие игроки пройдут в финал, который организуют в центре "Московского долголетия" "Марьина Роща".

"Игра в теннис – одна из безопасных кардиотренировок для людей старшего поколения, которая помогает оставаться в тонусе и не терять способность концентрировать внимание. Турнир по настольному теннису в центрах московского долголетия проходит не впервые, в прошлом году он собрал около тысячи заявок", – сказала руководитель центра московского долголетия "Марьина Роща" Виктория Кузьмина.

В 2023-м победителями состязаний по настольному теннису стали Рубен Гаспарян из ЮАО и Алла Тимошенко из СЗАО.

Финал будет длиться в течение двух дней. 16 апреля он пройдет для женщин, а 18 апреля – для мужчин. Все жители столицы старшего возраста, которые не умеют играть, могут записаться на занятия с профессиональными тренерами проекта "Московское долголетие".

Ранее сообщалось, что в рамках программы для москвичей старшего поколения открыто свыше 800 групп для занятий живописью и графикой. Занятия проводят профессиональные художники, которые помогают освоить разные изобразительные приемы и техники.

Участники проекта "Московское долголетие" начали осваивать иностранные языки