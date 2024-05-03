Nature: генетическая мутация SBS40b повышает риск развития рака почки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ранее неизвестная науке генетическая мутация SBS40b повышает риск развития светлоклеточного рака почки. Чаще всего мутация встречается у жителей Литвы и Чехии. Такие выводы сделали ученые из команды Mutographes Cancer Grand Challenges, которая базируется в Институте Wellcome Sanger. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature.

В издании указали, что для исследования использовали данные 962 человек со светлоклеточным раком почки. Участников набрали из 11 стран мира, и ученые пытались выяснить, почему среди населения центральной и северной Европы это заболевание встречается чаще, говорится в публикации.

Согласно исследованию, генетический анализ биоматериала показал, что в геномах жителей данных регионов был отчетливый паттерн мутаций, в том числе SBS40b. Самое высокое среднее мутационное бремя (число вариантов мутации SBS40b, связанных с одним определенным видом рака) показали участники из Литвы и Чехии.

В настоящее время ученые не могут назвать причину появления мутации в геноме. Они предполагают, что ее провокатором может быть невыясненный фактор окружающей среды, пишет Nature.

Ранее сообщалось, что ученые РТУ МИРЭА создали препарат на основе хлорина, позволяющий вывести диагностику и лечение онкологии на новый уровень. Как рассказал доктор химических наук Михаил Грин, препарат нетоксичен. Специалисты провели испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, и лабораторные животные не погибли, подчеркнул Грин.