Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 10:15

Спорт

Корпоративные и студенческие команды открыли второй и третий кластеры Московского марафона

Корпоративные и студенческие команды открыли второй и третий кластеры Московского марафона

В Бирюлево-Восточное после реконструкции открылся стадион "Огонек"

Российская фигуристка Аделия Петросян прошла квалификацию на Олимпиаду 2026 года

На речных вокзалах Москвы открылся осенний сезон тренировок

В столице стартовал второй день Московского марафона

В столице пройдет двенадцатый Московский марафон

Свыше 100 тренировок пройдут в рамках праздника "Ночь московского спорта"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 сентября

Победители Московского марафона побили рекорды России

Фигуристка Петросян получила возможность принять участие в Олимпиаде-2026

На Лужнецкой набережной стартовали участники Московского марафона 2025. В первом кластере бегут сильнейшие атлеты, среди которых фавориты забега Дмитрий Неделин и Дина Александрова. Вторыми и третьими на старт вышли участники корпоративной и студенческой эстафеты.

Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил, что накануне прошел забег на 10 километров, где были установлены два национальных рекорда. Сегодня марафонцы будут соревноваться с сильными иностранными спортсменами из 25 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоРоман КарловРумина Кенжалиева