Корпоративные и студенческие команды открыли второй и третий кластеры Московского марафона

На Лужнецкой набережной стартовали участники Московского марафона 2025. В первом кластере бегут сильнейшие атлеты, среди которых фавориты забега Дмитрий Неделин и Дина Александрова. Вторыми и третьими на старт вышли участники корпоративной и студенческой эстафеты.

Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил, что накануне прошел забег на 10 километров, где были установлены два национальных рекорда. Сегодня марафонцы будут соревноваться с сильными иностранными спортсменами из 25 стран.

