На Воробьевых горах собрались любители горных лыж и сноуборда по случаю закрытия сезона

На Воробьевых горах проходит большой спортивный праздник для горнолыжников и сноубордистов. По случаю закрытия сезона на популярных склонах собрались любители горных лыж и сноуборда. У них есть возможность не только покататься, но и стать участниками карнавала.

Президент спортивной дирекции клуба Новая лига Екатерина Селяметова рассказала, что сюрпризом для участников стала большая лужа, которую можно преодолеть на скорости или проехать мимо. Это будет влиять на призовые баллы. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.

