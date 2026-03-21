Стали известны все пары первого раунда хоккейного Кубка Гагарина в этом сезоне. Первые матчи стартуют 23 и 24 марта. Они пройдут на аренах команд, которые заняли более высокое место в регулярном чемпионате. В случае необходимости там же состоятся пятые и седьмые игры.

Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира категории WTA в Майами. Она обыграла чешку Терезу Валентову. Спортсменки провели на корте более 2 часов. Встреча приостанавливалась из-за сильных дождей. В следующем раунде Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

