Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО, который искусственно насыщал кислородом кровь. О планах врачей и состоянии спортсмена написали в ТАСС.

По данным СМИ, накануне к фигуристу впервые впустили супругу. Отказ от ЭКМО свидетельствует об улучшении состояния госпитализированного спортсмена.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Он заболел в первых числах января, но не хотел отменять выступления и продолжал работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.