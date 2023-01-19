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Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

В состоянии фигуриста Костомарова появилась положительная динамика – СМИ

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Жулин рассказал о состоянии Костомарова

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО, который искусственно насыщал кислородом кровь. О планах врачей и состоянии спортсмена написали в ТАСС.

По данным СМИ, накануне к фигуристу впервые впустили супругу. Отказ от ЭКМО свидетельствует об улучшении состояния госпитализированного спортсмена.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Он заболел в первых числах января, но не хотел отменять выступления и продолжал работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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