ISU отменил этап Гран-при по фигурному катанию в России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2023–2024 годов на территории России не состоится. Информация об этом опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Такое решение принял совет ISU в ходе заседания, которое состоялось в понедельник, 16 января.

В конце апреля союз конькобежцев отменил российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23. На тот момент отменили и международные состязания России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

В ISU заявляли, что организация продолжит следить за обстановкой на Украине. Решения будут приниматься в соответствии с происходящими событиями.



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