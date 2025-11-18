Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 ноября, 11:30

Спорт

Ноябрь объявили месяцем боевых искусств в спортивных комплексах Москвы

В спортивных комплексах "МосСпортОбъекта" ноябрь объявлен месяцем боевых искусств. В рамках специальной акции дети от 7 лет смогут бесплатно посетить мастер-классы по боксу, тхэквондо и самбо.

Также для участников подготовлены образовательные лекции по различным боевым дисциплинам и встречи с прославленными чемпионами. Москва продолжает развивать спортивную инфраструктуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаСтанислав Кулик

