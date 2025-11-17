Врач показала свои тренировки в спортзале

Москвичи активно присылают свои спортивные видео в эфир телеканала Москва 24. Среди последних – тренировка телезрительницы Ольги.

Ей в этом году исполнилось 50 лет. По профессии она врач и всю жизнь занимается спортом. Минимум три раза в неделю при любой погоде приходит тренироваться в спортзале.

Все желающие могут прислать горизонтальные видео своих тренировок в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.