Врач показала свои тренировки в спортзале
Москвичи активно присылают свои спортивные видео в эфир телеканала Москва 24. Среди последних – тренировка телезрительницы Ольги.
Ей в этом году исполнилось 50 лет. По профессии она врач и всю жизнь занимается спортом. Минимум три раза в неделю при любой погоде приходит тренироваться в спортзале.
Все желающие могут прислать горизонтальные видео своих тренировок в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.
