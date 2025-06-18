Российские хоккеисты Бобровский и Куликов во второй раз выиграли Кубок Стэнли

Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. Их клуб "Флорида Пантерз" победил "Эдмонтон" в решающем матче финальной серии со счетом 5:1. Общий результат в серии – 4:2 в пользу "Пантер".

На чемпионате Европы в Генуе российские саблисты завоевали бронзовые медали. В поединке за третье место они обыграли сборную Франции со счетом 45:42. Спортсмены выступают в нейтральном статусе после решения Международной федерации фехтования, принятого в ноябре 2023 года.

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