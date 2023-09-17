Новости часа: победитель забега на Московском марафоне установил рекорд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Московском марафоне победитель забега на 10 километров установил рекорд, пробежав дистанцию за 27 минут 49 секунд. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фотографов приглашают принять участие в выставке о жизни столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.